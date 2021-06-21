Мужчина разбился на смерть, упав на стройке с третьего этажа в Московском районе

Мужчина разбился на смерть, упав на стройке с третьего этажа в Московском районе
Мужчина упал на стройке с третьего этажа и погиб. Фото: pixabay

В Петербурге в Московском районе города 41-летний мужчина упал с третьего этажа на стройке и погиб.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 18 июня в отдел полиции сообщили из больницы, что 12 июня в 13:23 госпитализировали 41-летнего мужчину.

В этот же день в около 12 часов дня по улице Гастелло дома 7 на стройка пострадавший упал с высоты третьего этажа.

Мужчина получил кататравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом нижней челюсти, закрытый перелом костей левого предплечья. Также открытый перелом костей правого предплечья и правого бедра.

Мужчине диагностировали травматический шок 3 степени, а затем поместили на аппарат искусственной вентиляции легких. Однако медики были бессильны и в 14:45 была зафиксирована смерть.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге в Пушкинском районе города было найдено тело 35-летней женщины, у которой было трое детей.

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