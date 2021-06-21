В «Артеке» после вспышки коронавируса изолировали 60 детей и 16 вожатых

В «Артеке» после вспышки коронавируса изолировали 60 детей и 16 вожатых
Заболеть коронавирусом успели 12 человек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Они попали туда, так как контактировали с зараженными.

В Международном детском центре «Артек» выявлено 12 случаев заражения коронавирусом среди детей в возрасте от девяти до 15 лет. Они переносят заболевание в легкой форме. Об этом сегодня, 21 июня, пишет ТАСС.

Известно, что в обсерватор также поместили 60 детей и 16 вожатых, которые контактировали с зараженными. Напоминаем, что в «Артеке» отдыхают дети из 82 субъектов России – всего 2,5 тысячи человек. Все, у кого есть изменения в самочувствии, обследуются и в случае необходимости направляются в госпитали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве в июле стартует исследование вакцины от коронавируса среди подростков. Добровольцами станут граждане в возрасте 12-17 лет.

артек госпитализация пандемия


 

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