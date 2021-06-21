В Краснодарском крае столкнулись два лагерных автобуса: пострадали 15 детей

Один из автобусов после аварии загорелся.

В Краснодарском крае сегодня, 21 июня, произошла авария с участием двух автобусов, которые возвращались из детского лагеря. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось на трассе Джубга-Сочи. По ней ехала колонна автобусов, состоящая из десяти автобусов. В какой-то момент у одного из них отказали тормоза, в связи с чем он врезался во впереди идущий. Как итог – 15 детей получили травмы, один из автобусов загорелся.

Известно, что в больницу, помимо детей, госпитализировали также одного водителя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти произошла авария с участием мотоцикла и велосипеда: погибли двое.