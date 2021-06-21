В лесу на пути к воинской части в «Ниве» нашли мертвого мужчину

В лесу на пути к воинской части в &#171;Ниве&#187; нашли мертвого мужчину
В лесу нашли тело мужчины. Фото: unsplash

В Ленинградской области в Тихвинском районе был найден труп в автомобиле.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июня в 22:01 мужчина сообщил правоохранительным органам, что заметил труп мужчины в машине.

Оказалось, что в лесном массиве, на дороге, которая ведет к воинской части, Тихвинского района, Ленобласти обнаружили тело.

Бездыханное тело неизвестного мужчины заметили в автомобиле «Нива»

Отмечается, что труп был без видимых признаков насильственной смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Туристской под окнами многоэтажки обнаружили труп.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге в Пушкинском районе города было найдено тело 35-летней женщины, у которой было трое детей.

ленобласть происшествие Тихвинский район


 

Новости партнеров
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В лесу на пути к воинской части в «Ниве» нашли мертвого мужчину
Олеся Новикова стала новой прима-балериной Мариинского театра
Путин поручил Шойгу оказать содействие в ликвидации последствий сильных ...
В болоте на Петергофском шоссе обнаружен гнилой труп
Сборная Россия сразится за путевку в плей-офф: что нужно знать о ...
Столкновение велосипеда и мотоцикла, наезд на велосипедиста, ДТП с трамваем ...
Финский залив покрылся мутным болотным цветом: виновата жара
Куйвашев отменил фестиваль Ural Music Night и закрыл фан-зону Евро-2020