В лесу на пути к воинской части в «Ниве» нашли мертвого мужчину

В Ленинградской области в Тихвинском районе был найден труп в автомобиле.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июня в 22:01 мужчина сообщил правоохранительным органам, что заметил труп мужчины в машине.

Оказалось, что в лесном массиве, на дороге, которая ведет к воинской части, Тихвинского района, Ленобласти обнаружили тело.

Бездыханное тело неизвестного мужчины заметили в автомобиле «Нива»

Отмечается, что труп был без видимых признаков насильственной смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Туристской под окнами многоэтажки обнаружили труп.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге в Пушкинском районе города было найдено тело 35-летней женщины, у которой было трое детей.