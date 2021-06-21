ГАТИ рассказала о дорожных ограничениях движения в Петербурге до осени

ГАТИ рассказала о дорожных ограничениях движения в Петербурге до осени
В ГАТИ рассказали об ограничении движения. Фото: Google View

Государственная административно-техническая инспекция сообщает, что планируются ограничение и закрытие дорожного движения в Северной столице. Об этом пишет пресс-служба губернатора Петербурга.

Так, с 22 июня по 15 октября из-за того, что будут размещаться фасадные леса для последующего ремонта фасада здания, то будет ограничено движение транспортных средств по Баскову переулку. От улицы Радищева до улицы Восстания.

Кроме того, с 24 июня по 27 июля производство работ по ремонту дорог поэтапно ограничит и закроет движение транспорта по Смольному проспекту от улицы Бонч-Бруевича до Смольной набережной.

Также, с 26 июня по 18 июля перекроют движение транспорта по Смольному проспекту от улицы Бонч-Бруевича до Смольного проезда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в июне и июле ограничат движение на трассе Р-21 Кола во Всеволожском районе.

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