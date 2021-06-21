Петербурженка привезли фейковый джемпер CHANEL и предстала перед судом

Женщине назначили наказание в виде штрафа размером пять тысяч рублей.
В Санкт-Петербурге вынесли приговор в отношении женщины, которая привезла из Турции контрафактный джемпер. Об этом сегодня, 21 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
Известно, что из заграницы горожанка привезла предметы одежды в количестве 44 позиции. Женщина пояснила, что все это – подарки родным и близким. Таможенником заинтересовал трикотажный джемпер, который имел надпись «CHANEL PARIS». В ходе проверки выяснилось, что товар – подделка.
«Согласно письму ООО «ТКМ» товар, ввезенный Синяковой, является контрафактным»,
— говорится в сообщении.
За ввоз фейка женщине предстоит заплатить пять тысяч рублей. Также у нее конфисковали джемпер.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге изъяли более 1,7 тысяч контрафактных наборов LEGO.