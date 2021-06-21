Сезон утопленников: в поселке Шапки под Тосно, в Финском заливе, на Колтушском озере — в водоемах Петербурга и Ленобласти гибнут люди

В Северной столице и Ленбласти наступила жаркая пора. Люди массово бегут купаться в Финском заливе, реках, озера и других водоемах, невзирая как на предупреждения специалистов о непригодности воды, так и на правила безопасности, что приводит к самым трагическим последствиям.

Так, следователи города Тосно расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По информации правоохранителей, 20 июня 15-летняя девочка со своей семьей отдыхала на берегу карьера №5 возле поселка Шапки. В очередной раз отправившись купаться, она вдруг стала тонуть, звала на помощь, но в итоге скрылась под водой.

Обнаружить тело родственникам, много раз нырявшим за девочкой, не удалось, ребенка извлекли из воды только спасатели. Сейчас стражи порядка разбираются в причинах и обстоятельствах трагедии.

В тот же день труп обнаружили на Колтушском озере. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Автор публикации отметил, что достоверно неизвестно, кто является погибшим: «люди говорят разное, то это женщина 37 лет, которая была с ребёнком, то парень».

Комментаторы, в свою очередь, пишут, что из воды достали тело молодого человека лет 25. «Прыгнул с пирса и вроде как головой ударился», — сообщают участники группы. Неравнодушный мужчина пытался оказать утонувшему первую помощь, но было поздно.

Однако больше, чем произошедшим, интернет-пользователи оказались шокированы отношением окружающих к трагедии. Несмотря на лежащий на пирсе труп, посетители пляжа как ни в чем не бывало продолжают отдыхать, загорать и купаться.

Еще один труп выловили утром 20 июня в устье Смоленки. Как рассказала свидетельница событий, мужчина с приятелем ночевал в палатке и, будучи сильно нетрезвым, пошел купаться. В результате заплыл слишком далеко и, хотя сосед смог его вытащить, петербуржец к этому моменту успел захлебнуться.