Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем

Военные США взорвали бомбу мощностью 18 тонн в тротиловом эквиваленте неподалеку от своего авианосца у побережья Флориды.
Видео опубликовали в твиттер-аккаунте корабля Gerald R. Ford. Взрыв провели накануне в рамках испытаний. Сейсмометры оценили бомбу как толчки силой почти в 4 балла.
Американские военные запланировали еще два взрыва похожей мощности — на воде и в воздухе. Это нужно для проверки прочности корпуса корабля и способности продолжать бой в условиях сильного обстрела.
Такие испытания необходимы для поиска слабых мест, чтобы убрать уязвимости при строительстве будущих авианосцев.
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