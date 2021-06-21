Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем

Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
Американские военные запланировали еще два взрыва похожей мощности — на воде и в воздухе. Фото: скрин Twitter Gerald R. Ford
Военные США взорвали бомбу мощностью 18 тонн в тротиловом эквиваленте неподалеку от своего авианосца у побережья Флориды.
Видео опубликовали в твиттер-аккаунте корабля Gerald R. Ford. Взрыв провели накануне в рамках испытаний. Сейсмометры оценили бомбу как толчки силой почти в 4 балла.
Американские военные запланировали еще два взрыва похожей мощности — на воде и в воздухе. Это нужно для проверки прочности корпуса корабля и способности продолжать бой в условиях сильного обстрела.
Такие испытания необходимы для поиска слабых мест, чтобы убрать уязвимости при строительстве будущих авианосцев.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЕС, Великобритания, Канада и США ввели санкции против Белоруссии. Совет Евросоюза увеличил санкции против Белоруссии в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.
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