Эстония открывает границы для вакцинированных россиян

Полностью прошедшие вакцинацию от COVID-19 граждане третьих стран, в том числе России, вновь могут посещать Эстонию.
Эстонское правительство с 21 июня расширило возможности поездок в страну для туристов. Цели поездки могут быть любыми. Привитые также не подпадут под ограничение свободы передвижения.
Как сообщила пресс-служба министерства внутренних дел страны, для посещения страны путешественникам также необходимо наличие действующей визы, а также отсутствие признаков заболевания коронавирусоной инфекцией.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в конце апреля Россия и Эстония возобновили авиасообщение после годового перерыва. Первый самолет прибыл в Таллин 25 числа.