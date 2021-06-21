Эстония открывает границы для вакцинированных россиян

С момента вакцинации должно пройти время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

С момента вакцинации должно пройти время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Полностью прошедшие вакцинацию от COVID-19 граждане третьих стран, в том числе России, вновь могут посещать Эстонию.

Эстонское правительство с 21 июня расширило возможности поездок в страну для туристов. Цели поездки могут быть любыми. Привитые также не подпадут под ограничение свободы передвижения.

Как сообщила пресс-служба министерства внутренних дел страны, для посещения страны путешественникам также необходимо наличие действующей визы, а также отсутствие признаков заболевания коронавирусоной инфекцией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в конце апреля Россия и Эстония возобновили авиасообщение после годового перерыва. Первый самолет прибыл в Таллин 25 числа.