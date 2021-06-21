Работы по строительству Baltic Pipe в Дании могут возобновиться

Работы по строительству Baltic Pipe в Дании могут возобновиться
Energinet возобновит строительство наземной линии связи на острове Зеландия до газового терминала Нюбру. Фото: Pixabay.com

Датское агентство по охране окружающей среды сообщило о том, что могут возобновиться строительные работы в некоторых частях 210-километрового участка газопровода Baltic Pipe в Дании.

Организация Energinet временно приостановила строительство. Датское агентство по охране окружающей среды заявило, что не против планов организации возобновить строительство. Об этом сообщает ТАСС.

Компания возобновит строительство наземной линии связи на острове Зеландия . Планируется строительство самого терминала Нюбро и новой станции в Эвердрупе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один человек пострадал в результате взрыва газового баллона в Красном Селе. В частном доме в Красном Селе взорвался газовый баллон. В результате происшествия пострадал один человек. По словам местных жителей, раздался сильный хлопок.

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Работы по строительству Baltic Pipe в Дании могут возобновиться
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