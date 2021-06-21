Захарова назвала негативные оценки итогов саммита в Женеве бредом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что российско-американские отношения "завели в тупик" именно США. Фото: МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что российско-американские отношения "завели в тупик" именно США. Фото: МИД

Негативные оценки итогов саммита президентов России и США в Женеве со стороны американских политологов — «бред», так решила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об этом сообщает «Россия 1». Она отметила, что если не будет санкций США, то многие американцы останутся «без работы». Захарова заявила, что американцы несут «фантастический бред» и все они «все питаются вот этим самым обсуждением новых санкций»

Она подчеркнула, негативные заявления об итогах саммита двух лидеров «не имеют ничего общего с реальностью» и вообще это — «классика американской пропаганды».

Захарова уверена, что российско-американские отношения «завели в тупик» именно США, потому что за ними стоят «фонды, деньги, гранты». «Они отрабатывают свой хлеб», завершила она.