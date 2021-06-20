США продолжат вводить санкции против причастных к «Северному потоку-2» российских компаний

США будут продолжать вводить санкции против российских организаций, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2».

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС. Президент США Джо Байден не готов преследовать европейских партнёров . Он не готов вводить каждые три месяца й санкции против компаний России. Однако Салливан отметил, что Байден делал это и продолжит делать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский президент Джо Байден подписал указ о признании 19 июня федеральным праздником — Днем освобождения от рабов в США. Теперь 19 июня в Соединенных Штатах является официальным праздником и выходным. По словам Байдена, этот праздник будет идти наряду с другими: Днем независимости, Днем труда и другими. . Он заявил, что очень этому.