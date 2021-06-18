Байден сделал день отмены рабства федеральным праздником

Байден сделал день отмены рабства федеральным праздником
Байден выразил надежду, что это положит начало изменениям. Фото: скриншот Instagram

Американский президент Джо Байден подписал указ о признании 19 июня федеральным праздником — Днем освобождения от рабов в США.

Теперь 19 июня в Соединенных Штатах является официальным праздником и выходным. По словам Байдена, этот праздник будет идти наряду с другими: Днем независимости, Днем труда и другими. Он заявил, что очень рад тому, как демократы и республиканцы совместно поддержали эту инициативу. Американский лидер выразил надежду, что это положит начало изменениям.

Законопроект, закрепляющий статус федерального праздника за днем отмены рабства, был единогласно одобрен членами Сената Конгресса США 15 июня. На следующий день документ утвердили в Палате представителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Белом доме подвели итоги саммита Байдена и Путина.

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