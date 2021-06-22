В Петербурге пенсионерка отдала лже-полицейскому более 200 тыс. рублей

В Петербурге пенсионерка отдала лже-полицейскому более 200 тыс. рублей
Пенсионерка обратилась в полицию. Фото: pixabay

В Петербурге пенсионерка стала жертвой мошенника.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась женщина 1947 года рождения, жительница Приморского района. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции.

Злоумышленник убедил доверчивую пенсионерку снять денежные средства и перевести их на несколько счетов мобильных телефонов.

Сумма ущерба составила 205 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что телефонные мошенники продолжают обирать петербургских пенсионеров — жертв становится все больше. Так, 73-летняя жительница Приморского района перевела аферистам больше 2 миллионов рублей.

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