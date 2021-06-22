Найденного под окнами петербургской больницы гражданина Черногории подвело сердце

В Северной столице умер пациент ковид-госпиталя. У гражданина Черногории отказало сердце.

Об этом сообщает «Фонтанка». 38-летний мужчина, находящийся сейчас в городе на Неве, ранее поступил в 15-ю больницу с диагнозом COVID-19. Накануне мужчина умер. С множественными травмами его нашли под окнами этой самой больницы. Однако травмы оказались не смертельными. Спустя какое-то время у него отказало сердце.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге девушка проснулась после клуба в чужой квартире и поняла, что её ограбили. В полицию Санкт-Петербурга поступило заявление от девушки 1994. Накануне заявительница пришла с коллегами по работе в клуб «Центральная станция», расположенный по адресу: ул. Ломоносова д. 1, где выпивали спиртные напитки. Около 05:00 коллеги поехали домой, а заявительница осталась в клубе.