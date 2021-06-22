МГУ и РАН разрабатывают программу вживления чипов в мозг человека

Это технологии связанные с диагностикой и лечением заболеваний.Фото:pixabay

Это технологии связанные с диагностикой и лечением заболеваний.Фото:pixabay

В России разрабатывают новую всероссийскую технопрограмму «Мозг, здоровье, интеллект, инновации».

Об этом сообщает «Коммерсант». Этот проект направлен на развитие технологий в области вживления чипов в мозг и части тела, которые позволят напрямую передавать в мозг информацию с технических устройств.

Такие технологии помогут людям работать в недоступных местах. Это места с высоким уровнем радиации и космосе. Это технологии связанные с поиском и самим лечением заболеваний. Также человек сможет удалённо управлять «умным» домом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чешские ученые доказали положительное влияние музыки Моцарта на работу мозга эпилептиков. Отмечается, что максимальное влияние оказывают музыкальные произведения Вольфганга Моцарта. Ученые смогли доказать, что классические произведения могут оказать реальное влияние на мозг пациентов с эпилепсией.