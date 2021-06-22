В Москве запретили посещать кафе и рестораны без прививки от COVID-19 или теста

В Москве мэр Сергей Собянин подписал указ, который переносит кафе и рестораны в категорию «свободных от ковида» точек. Требование обязательно для всего общепита.

Как сообщается на сайте столичного мэра, подобные правила уже действуют во многих городах Европы и Азии. Собянин объяснил, что лучше перенимать их опыт, чем закрывать общепит на локдаун.

По новым правилам, с 28 июня в заведения общественного питания будут пускать только тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса, болел COVID-19 в течение последнего полугода или имеет отрицательный ПЦР-тест, действующий в течение трех дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве приостановили запись на прививку вакциной «КовиВак». До этого вакцина «КовиВак» была доступна в шести столичных медучреждениях.