Более половины взрослых в ЕС получили минимум одну прививку от коронавируса

Итого в Европе около 57% совершеннолетнего населения вакцинировались от COVID-19, двойную прививку — 36%. Сейчас борьба с COVID-19, в Европе находится в решающей фазе. Сейчас важно как можно дальше продвинуться с прививкой, сообщили в комиссии. Медики опасаются Дельта-штамм из Индии. Им легче заболеть, а переносить его тяжелее.

Так Еврокомиссия хочет уже в следующем месяце достичь вакцинации 70% совершеннолетнего населения Евросоюза и уже готовит запас вакцины для возможной ревакцинации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британский медик предположил, сколько лет потребуется ревакцинация. Ревакцинация от COVID-19 «усиливающими» дозами прививки может потребоваться в течение ближайших десяти лет.