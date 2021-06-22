Дзюба извинился перед болельщиками за поражение сборной России

Он отметил, что футболисты «обкакались» во время матча с Данией.

Игрок сборной России по футболу Артем Дзюба принес извинения перед болельщиками, чьи оправдания команда не смогла оправдать. Своим мнением о произошедшем он поделился в эфире Матч ТВ.

Спортсмен отметил, что в матче с Данией россияне «обкакались», потому что любят искать себе приключения на «пятую точку». Дзюба добавил, что команда виновата в том, что не смогла оправдать ожиданий. Напоминаем, что футболист стал единственным игроком из национальной сборной, который смог забить гол. Игра завершилась со счетом 1:4 в пользу Дании.

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