Дзюба извинился перед болельщиками за поражение сборной России

Дзюба извинился перед болельщиками за поражение сборной России
Дзюба поделился мнением о матче. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Он отметил, что футболисты «обкакались» во время матча с Данией.

Игрок сборной России по футболу Артем Дзюба принес извинения перед болельщиками, чьи оправдания команда не смогла оправдать. Своим мнением о произошедшем он поделился в эфире Матч ТВ.

Спортсмен отметил, что в матче с Данией россияне «обкакались», потому что любят искать себе приключения на «пятую точку». Дзюба добавил, что команда виновата в том, что не смогла оправдать ожиданий. Напоминаем, что футболист стал единственным игроком из национальной сборной, который смог забить гол. Игра завершилась со счетом 1:4 в пользу Дании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что УЕФА разрешил Петербургу отказаться от матчей Евро-2020 из-за коронавируса.

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