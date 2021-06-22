В Петербурге хомяк-пророк угадал исход семи матчей Евро-2020

В Петербурге хомяк-пророк угадал исход семи матчей Евро-2020
Хомяк Фуня хорошо предсказывает итоги игр. Фото: скриншот

Малыш оказался даже более точным, чем известный кот Ахилл.

В Санкт-Петербурге хомяк-пророк Фуня смог предсказать исход семи матчей Евро-2020. Об этом сообщает хозяйка оракура, подтвреждения можно найти на официальном YouTube-канале компании «Ленремонта».

Известно, что хомяк сомневался, выиграют ли россияне в матче со сборной Финляндии: он сначала подбежал к миске рядом с бело-синим благом, но затем передумал. И действительно: финны забили гол, но он был отменен, так что сборная России тогда выиграла.

Напоминаем, что Фуня является сыном легендарного хомяка Хуни, который в 2018 году делал точные прогнозы на Чемпионате мира по футболу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кот Ахилл был прав: Бельгия обыграла команду Финляндии со счетом 2:0 на Евро в Петербурге.

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