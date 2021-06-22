Сборная России заработала 10,75 млн евро за выступление на Евро-2020

Это почти что миллиард рублей.

Сборная России по футболу заработала около одного миллиарда рублей за игру на чемпионате Европы-2020. Об этом сообщает РИА Новости сегодня, 22 июня.

Известно, что средства платят за попадание в групповой этап, за победы и за ничьи. Напоминаем, что национальная сборная победила финнов со счетом 1:0 и смогла набрать три очка в трех встречах. Футболисты вылетели с чемпионата, но все равно остались в плюсе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба извинился перед болельщиками за поражение сборной России. Он отметил, что футболисты «обкакались» во время матча с Данией.