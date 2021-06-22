Петербуржцы обсуждают облако, закрывшее собой солнце

Петербуржцы обсуждают облако, закрывшее собой солнце
На небе заметили необычное облако. Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Некоторые считают, что оно было похоже на Петра I.

В Санкт-Петербурге который день стоит аномальная жара. На ясном небе 22 июня было замечено облако, словно заслонившее собой солнце. Некоторые посчитали, что таким образом природа защищает горожан от зноя. Фотографиями пользователи делятся в социальной сети «Вконтакте» в различных сообществах.

Петербуржцы считают, что облако на что-то похоже. Кто-то предположил, что на Петра I, а кто-то – что на ангела, воющего волка и призрака Каспера из одноименного мультфильма.

В облаке угадали сразу несколько образов. Фото: скриншот Вконтакте

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил четвертый по счету жаркий рекорд.

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