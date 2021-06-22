Петербург побил четвертый по счету жаркий рекорд

Петербург побил четвертый по счету жаркий рекорд
Жара в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Аномальная жара в Петербурге продолжает бить все температурные рекорды. Уже четвертый день подряд в городе фиксируют максимальные за всю историю значения.

Сегодня, 22 июня, воздух в городе на Неве прогрелся до +32,9 градуса. Такие показатели в 14 часов зафиксировала главная метеостанция Петербурга. До этого рекорд принадлежал 22 июня 1917 года, когда было на 0,4 градуса прохладнее. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что +32,9 градуса на термометрах — на сегодня еще не предел. Воздушные массы продолжают нагреваться и температура еще подрастят. Точные значения станут известны после 21 часа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал, когда станет прохладнее.

аномальная жара новости СПб погода спб прогноз погоды температурный рекорд


 

Новости партнеров
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С начала вакцинации от коронавируса в Петербурге привили 801 тысячу человек
Петербург побил четвертый по счету жаркий рекорд
Хозяин участка с борщевиком в Янино-2 выплатит более 35 млн рублей ущерба
Петербуржец угодил в полицию за угон «Тойоты Камри» за 2,4 млн рублей
В аэропорту Пулково 22 июня задержали девять рейсов
Беглов усилил контроль за масочным режимом в Петербурге
Петербуржец зацепился за мост, проплывая под ним на катере, и свалился в воду
Более половины взрослых в ЕС получили минимум одну прививку от коронавируса