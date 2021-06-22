Петербург побил четвертый по счету жаркий рекорд

Аномальная жара в Петербурге продолжает бить все температурные рекорды. Уже четвертый день подряд в городе фиксируют максимальные за всю историю значения.

Сегодня, 22 июня, воздух в городе на Неве прогрелся до +32,9 градуса. Такие показатели в 14 часов зафиксировала главная метеостанция Петербурга. До этого рекорд принадлежал 22 июня 1917 года, когда было на 0,4 градуса прохладнее. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что +32,9 градуса на термометрах — на сегодня еще не предел. Воздушные массы продолжают нагреваться и температура еще подрастят. Точные значения станут известны после 21 часа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал, когда станет прохладнее.