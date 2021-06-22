Полузащитник Зобнин заявил, что готов брать ответственность за провал на Евро-2020

Полузащитник Зобнин заявил, что готов брать ответственность за провал на Евро-2020
Зобнин отдал неточный пас. Фото: pixabay.com

Футболист принес свои извинения перед болельщиками и выразил надежду, что сможет быстро перевернуть эту страницу.

Полузащитник сборной России Роман Зобнин извинился за допущенные ошибки во время матча против сборной Дании. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Он отметил, что готов взять на себя ответственность, так как допустил грубейшую ошибку, недопустимую на подобном уровне в решающей игре. Зобнин хочет побыстрее перевернуть эту страницу. Напоминаем, что встреча между сборными Россией и Дании завершилась со счетом 4:1. В итоге национальная команда вылетела с Евро-2020. Зобнин стал одним из тех, кто стал причиной проигрыша: он отдал неточный пас вратарю, что привело ко второму голову в ворота россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сборная России заработала 10,75 млн евро за выступление на Евро-2020.

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