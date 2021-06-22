В Индии заявили об опасности штамма коронавируса «дельта плюс»

В Индии заявили об опасности штамма коронавируса «дельта плюс»
Тест на коронавирус. Фото: unsplash

На данный момент эксперты назвали его штаммом, вызывающим беспокойство.

В Минздраве Индии прокомментировали обнаружение нового штамма коронавируса «дельта плюс». Ученые считают, что на него нужно обратить пристальное внимание, так как он вызывает беспокойство. Об этом пишет РИА Новости.

Это значит, что вирус является более заразным, чем исходный, а также может вызывать более серьезное заболевание или же ускользать от действия вакцин или антител. На данный момент этот штамм обнаружили у 22 человек: их постарались изолировать, чтобы он не распространялся дальше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 14 тысяч петербуржцев сделали прививку от ковид-19 за сутки.

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