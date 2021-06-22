Вратарь «Зенита» Лунев может присоединиться к шотландской команде

Футболист якобы планирует продолжить карьеру в Европе.

Анонимные источники уверяют, что вратарем «Зенита» Андреем Луневым заинтересованы европейские клубы. Среди них, например, шотландские клубы — «Селтика» и «Глазго Рейнджерс».

Также в СМИ пишут, что Лунев якобы не смог договориться о продлении контракта с петербургским клубом. Он как будто намерен встретиться с председателем совета директоров «Зенита» Еленой Илюхиной – она может решить судьбу вратаря.

Болельщики добавляют, что Лунев продолжает тренироваться с «сине-бело-голубыми» — его видели с командой в Удельном парке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полузащитник Зобнин заявил, что готов брать ответственность за провал на Евро-2020.