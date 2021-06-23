Во время тренировки умер 18-летний футболист

Футболист венгерской «Андрашиды» Виктор Марселл умер во время тренировки.

Президент клуба Золтан Соос рассказал, что 21 июня 18-летний спортсмен упал на газон и потерял сознание.

Команда и тренер бросились на помощь товарищу. Они начали реанимацию под руководством службы скорой помощи по телефону, используя массаж сердца и дефибриллятор, сообщается на официальном сайте команды.

Приехавшая скорая продолжила реанимационные действия, но спасти молодого человека не удалось. Соос выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии. Игрок упал на газон, он ни с кем сталкивался. Футболисту оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, а потом его унесли на носилках в подтрибунное помещение. Игру прервали при счете 0:0, футболисты ушли в раздевалки. Сейчас футболиста выписали из больницы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полузащитник сборной России Андрей Мостовой не сыграет за национальную команду на чемпионате Европы по футболу — 2020. Причиной этого стал коронавирус.