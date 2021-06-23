Более 60% непривитых россиян планируют вскоре вакцинироваться от коронавируса

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Более 60% россиян планируют сделать прививку от коронавируса в ближайшее время.

Согласно исследованию аналитического центра университета «Синергия», около 35,1% россиян готовы привиться ради того, чтобы избежать увольнения. Кроме того, 29,8% респондентов готовы поставить прививку ради здоровья. 16,5% опрошенных заявили, что готовы вакцинироваться, чтобы поскорее отменили масочно-перчаточный режим, сообщает РИА «Новости».

При этом 12,5% граждан заявили, что прививка им нужна, чтобы спокойно путешествовать по стране и миру. 6,1% хотят привиться, чтобы посещать музеи, рестораны и кинотеатры.

Согласно опросу, 74,7% респондентов не сделали прививку. При этом 28,3% сказали, что не хотят прививаться.

С начала пандемии в России выявлено 5 350 919 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 130 347 летальных исходов, выздоровели 4 889 450 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обстановка с коронавирусом в России остается крайне непростой. Власти настаивают на массовой вакцинации населения, а Роспотребнадзор ужесточает ограничительные меры в регионах.