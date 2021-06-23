Гараж и жилой дом на улице Маршала Новикова потушили за 20 минут

В Приморском районе потушили пожар в жилом доме, площадь которого достигла 38 квадратных метров.

Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС. Согласно данным ведомства, все произошло на улице Маршала Новикова, дом 25. Очевидцы вызвали пожарных в среду в 16:22.

Пожар случился в трехэтажном жилом доме загорелась обстановка гаража на первом этаже и облицовка самого здания. В гараже выгорело 30 квадратных метров обстановки, а облицовка выгорела на площади восемь квадратных метров.

В 16:40 пожар потушили. Сведения о пострадавших не поступали. На месте происшествия работали 12 человек личного состава и три единицы техники.

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