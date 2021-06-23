В Ленобласти увеличили «время тишины» в будние дни

Шуметь нельзя с 21:00 до 9:00.

В Ленинградской области в ходе 79-го заседания Законодательного собрания во втором и третьем чтении приняли поправки в закон о тишине. Об этом сегодня, 23 июня, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Известно, что теперь нарушать тишину нельзя с 21:00 до 8:00 в будние дни. На данный момент временной отрезок следующий: с 23:00 до 7:00. Это значит, что «время тишины» в регионе увеличится на три часа. Жителям Ленобласти нельзя будет громко слушать музыку, проводить ремонтные работы, передвигать мебель, допускать лай собаки и прочее.

Также увеличили штрафы за повторное совершение правонарушение: юридические лица заплатят от 20 до 30 тысяч, а должностные – до семи тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти запретили шум в обеденное время.