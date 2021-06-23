В Петербурге усилят контроль за соблюдением мер предосторожности в транспорте

Власти обратили внимание на увеличение количества пассажиров, которые не носят маски и не помнят о социальной дистанции.

Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил об усилении контроля за соблюдением мер предосторожности в общественном транспорте. Это необходимо, чтобы приостановить распространение инфекции. Об этом политик написал на своей странице во «Вконтакте».

Он отметил, что все чаще петербуржцы пренебрегают масками, а сотрудники ведомства напомнят им о важности средств индивидуальной защиты.

«Мы будем проводить разъяснительную работу и отслеживать соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на других видах транспорта. Также хочу напомнить, что за нарушение этих норм предусмотрен штраф в размере 4000 рублей»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Голикова заверила, что в России пока нет нового индийского штамма коронавируса.