Голикова заверила, что в России пока нет нового индийского штамма коронавируса

Голикова заверила, что в России пока нет нового индийского штамма коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросам коронавируса. Скриншот

Пока что не зарегистрировано ни одного подобного случая заражения.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России не зарегистрировано случаев заражения новым штаммом коронавируса «дельта плюс», который в Индии признали вызывающим беспокойством. Об этом она сообщила сегодня, 23 июня, пишет РИА Новости.

Она отметила, что чаще всего индийский штамм встречается у пациентов из Москвы, Нижегородской и Саратовской областях. Голикова считает, что уберечь себя можно только благодаря маске, социальной дистанции и соблюдению прочих мер предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил рекорд по количеству вакцинированных от COVID-19.

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