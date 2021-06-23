Голикова заверила, что в России пока нет нового индийского штамма коронавируса

Пока что не зарегистрировано ни одного подобного случая заражения.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России не зарегистрировано случаев заражения новым штаммом коронавируса «дельта плюс», который в Индии признали вызывающим беспокойством. Об этом она сообщила сегодня, 23 июня, пишет РИА Новости.

Она отметила, что чаще всего индийский штамм встречается у пациентов из Москвы, Нижегородской и Саратовской областях. Голикова считает, что уберечь себя можно только благодаря маске, социальной дистанции и соблюдению прочих мер предосторожности.

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