В Петербурге 23 июня побит абсолютный температурный рекорд июня

Воздух прогрелся почти до плюс 36 градусов.

В Санкт-Петербурге уже который день стоит аномальная жара, но сегодня, 23 июня, было особенно жарко. Погода установила абсолютный температурный рекорд текущего месяца – воздух прогрелся до +35,9. Об этом рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале.

Специалист отметил, что такого теплого дня за июнь еще не было. Напоминаем, что в ближайшие дни ожидается также жаркая погода. Спасатели не раз просили горожан внимательнее следить за своим самочувствием: пить побольше воды и избегать долгого пребывания на солнце.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что июньская жара поставила рекорд за всю историю метеонаблюдений в Петербурге.