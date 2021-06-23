Названы артисты, которые будут выступать на концерте на «Алых парусах»

Хедлайнером станет певица Светлана Лобода.

Организаторы праздника выпускников Санкт-Петербурга «Алые паруса» рассказали, что выступит для школьников на Дворцовой площади. Известно, что на сцене окажутся JONY, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda, Niletto и Ирина Дубцова. Хедлайнером станет певица Светлана Лобода.

Напоминаем, что праздник состоится 25 июня в очном формате. На него смогут попасть только выпускники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они должны будут надеть маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бесплатный проезд по ЗСД организуют во время праздника «Алые паруса».