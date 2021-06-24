Коронавирусом в Петербурге за сутки заболели 1 143 человека

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1 143 человека.

Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего за время пандемии в Петербурге заболел 461 тыс. 701 местный житель. Сейчас в городе насчитывается 11 195 активных больных. При этом 434 811 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1 969 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва. На втором месте Петербург, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области в статистику вошли 133 новых случая заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на автобусном вокзале Петербурга поймали восьмерых безмасочников.