В России коронавирусом заболело более 20 тыс. человек

В России коронавирус унес жизни 568 человек. Фото: pixabay

В России коронавирус унес жизни 568 человек. Фото: pixabay

В России за минувшие сутки выявили 20 182 случая заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных оказалось в Москве.

Об этом стало известно в четверг, 24 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с СOVID-19, за весь период пандемии в России заболели 5 млн 388 тыс. 695 человек, зафиксировано более 131 тыс. летальных исходов.

Россия по числу заболевших занимает шестое место после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елена Малышева назвала причины для отказа от вакцинации от коронавируса.

Также gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге свободны чуть больше 10% инфекционных коек. 77% госпитализированных горожан находятся в состоянии средней тяжести.