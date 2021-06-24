Петербургский депутат Цивилев сообщил о смерти своего 2-месячного сына

Сын депутата петербургского ЗакСобрания Алексея Цивилева умер, не дожив шести дней до трех месяцев. Парламентарий связывает его гибель с тем, что его супруга перенесла коронавирус во время беременности.

Об этом депутат сообщил на своей странице «ВКонтакте». По его словам, возможные проблемы со здоровьем малыша выявили на втором скрининге, после того как вся его семья переболела коронавирусом.

Он рассказал, что сыну ставили тяжелые диагнозы — расщепление спинного мозга и тяжелый порок сердца. Два месяца его лечили в Детской городской больнице №1, чтобы младенец набрал вес перед операцией.

«Я думал мы справимся — не справились. Берегите себя и своих близких!», — пишет Цивилев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что умерла заболевшая коронавирусом главный федеральный инспектор по Ленобласти.