На станции метро «Обводный канал» на пути упал пассажир

На станции метро &#171;Обводный канал&#187; на пути упал пассажир
Пассажир упал на рельсы станции метро "Обводный канал". Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В петербургском метрополитене на фиолетовой ветке остановили движение поездов из-за упавшего на рельсы пассажира.

Все произошло в четверг днем, 24 июня, на станции подземки «Обводный канал». Как сообщает пресс-служба метрополитена, человек упал на пути около 13:18. Получил ли он какие-то травмы — не сообщается.

На время инцидента движение по Фрунзенско-Приморской линии частично ограничили. Поезда ходили между станциями «Шушары» и «Волковская», а также между «Садовой» и «Комендантским проспектом». На всех остальных станциях движение приостановили.

В 13:29 движение по фиолетовой линии полностью восстановили, оно осуществляется в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в метро «Нарвская» найден труп.

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