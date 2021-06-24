На станции метро «Обводный канал» на пути упал пассажир

В петербургском метрополитене на фиолетовой ветке остановили движение поездов из-за упавшего на рельсы пассажира.

Все произошло в четверг днем, 24 июня, на станции подземки «Обводный канал». Как сообщает пресс-служба метрополитена, человек упал на пути около 13:18. Получил ли он какие-то травмы — не сообщается.

На время инцидента движение по Фрунзенско-Приморской линии частично ограничили. Поезда ходили между станциями «Шушары» и «Волковская», а также между «Садовой» и «Комендантским проспектом». На всех остальных станциях движение приостановили.

В 13:29 движение по фиолетовой линии полностью восстановили, оно осуществляется в полном объеме.

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