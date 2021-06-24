Две иномарки не смогли поделить перекресток Ленинского проспекта и Варшавской улицы

Вечером 24 июня на перекрестке Ленинского проспекта и Варшавской улицы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, одним из участников ДТП является каршеринговый Mercedes.

«БМВ и Мерс каршеринга столкнулись на перекрестке Ленинского проспекта и Варшавской улицы. Троллейбусы в сторону Конституции стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Из-за ДТП остановился общественный транспорт, образовалась пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке Расстанной улицы и Лиговского проспекта в Петербурге произошло ДТП с участием автобуса и легковушки. Авария остановила движение трамваев.