Две иномарки не смогли поделить перекресток Ленинского проспекта и Варшавской улицы

Две иномарки не смогли поделить перекресток Ленинского проспекта и Варшавской улицы
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 24 июня на перекрестке Ленинского проспекта и Варшавской улицы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, одним из участников ДТП является каршеринговый Mercedes.

«БМВ и Мерс каршеринга столкнулись на перекрестке Ленинского проспекта и Варшавской улицы. Троллейбусы в сторону Конституции стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Из-за ДТП остановился общественный транспорт, образовалась пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке Расстанной улицы и Лиговского проспекта в Петербурге произошло ДТП с участием автобуса и легковушки. Авария остановила движение трамваев.

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