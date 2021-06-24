В Ленобласти упал военный вертолет

В Ленобласти упал военный вертолет
На опубликованных кадрах виден столб чёрного дыма. Фото: vk.com/spb_today

В Ленобласти рядом с деревней Корпикюля между Киевским шоссе и дорогой Гатчина-Пушкин (Павловск) рухнул вертолёт Ми-8.

В Сети опубликовано фото в места происшествия. На опубликованных кадрах виден столб чёрного дыма.

Трое человек погибли при крушении вертолета Ми-8 в Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Также сообщается, что разбившийся вертолет принадлежит Росгвардии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек.

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