Мусоровоз уронил кузов на Полевой Сабировской

В Приморском районе Петербурга КАМАЗ уронил контейнер с мусором.

Инцидент произошел посреди улицы Полевая Сабировская.

«Камаз сбросил ПУХТО на Полевой Сабировской», — сообщили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакт».

В Сети опубликовано фото с места происшествия. На опубликованных снимках видно, что сам мусор не вывалился, так как был плотно скреплен специальной сеткой.

«Рабочий день кончился»,- пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на 24 километре автомобильной дороги «Красное село-Гатчина-Павловск» 33-летний мужчина, за рулем мусоровоза выехал на встречную полосу и сбил 60-летнего мужчину, который двигался во встречном направлении.