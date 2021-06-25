В Доминикане заявили о готовности закупить вакцину «Спутник V» от ковида

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Власти Доминиканской Республики изучают проект договора о поставках «Спутника V», заявил замглавы доминиканского МИД Хосе Хулио Гомес.

«Этот проект был направлен доминиканской стороне и сейчас изучается», — цитирует его РИА «Новости».

По его словам, ключевым пунктом переговоров является установление «точных дат» поставок препарата.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.