В России за сутки COVID выявили у более 20 тысяч человек

В России за сутки COVID выявили у более 20 тысяч человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 20 393 человек.

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, 15,3% из новых ковид-пациентов не имели клинических проявлений болезни. С начала пандемии в России зафиксировали 5,4 млн случаев коронавируса в 85 регионах.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 601 случае. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровел 14 024 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России на федеральном уровне вводить локдаун не собираются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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