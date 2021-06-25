В Петербурге в пятницу ожидаются дожди, грозы и +30 градусов

В Северной столице сегодня ожидаются кратковременные дожди и грозы, однако дальнейшего понижения температуры ожидать пока не стоит. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В пятницу, 25 июня, синоптическая ситуация в городе будет определяться атмосферным фронтом, расположившимся вдоль западных границ мощного антициклона.

В дневное время термометры покажут +28…+30 градусов, в Ленобласти ожидается потепление до +32. Восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый.

Атмосферное давление будет падать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя в Ленинградской области завершится жаркой и дождливой погодой. Местами возможны грозы. Ветер подует с юго-западных, западных направлений. Днем его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.