Россиянам раскрыли простые способы охладить квартиру без кондиционера

Дизайнер Светлана Серова перечислила способы охладить квартиру в жару без помощи кондиционера.

По ее словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на шторы. В жаркую погоду лучше всего использовать занавески из натурального льна белого цвета, также защититься от солнечных лучшей поможет отражающая пленка на окнах.

Серова отметила в интервью радиостанцией «Говорит Москва», что в летний период лучше вынести из дома ковры и заняться увлажнением воздуха. В последнем также помогут аквариумы, широколистные домашние растения и фикусы.

А для комфортного сна ночью, добавила дизайнер, стоит стелить шёлковые простыни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице сегодня ожидаются кратковременные дожди и грозы, однако дальнейшего понижения температуры ожидать пока не стоит. В дневное время термометры покажут +28…+30 градусов.