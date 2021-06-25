Россиянам раскрыли простые способы охладить квартиру без кондиционера

Россиянам раскрыли простые способы охладить квартиру без кондиционера
Важно избегать занавесок из синтетических тканей. Фото: pixabay

Дизайнер Светлана Серова перечислила способы охладить квартиру в жару без помощи кондиционера.

По ее словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на шторы. В жаркую погоду лучше всего использовать занавески из натурального льна белого цвета, также защититься от солнечных лучшей поможет отражающая пленка на окнах.

Серова отметила в интервью радиостанцией «Говорит Москва», что в летний период лучше вынести из дома ковры и заняться увлажнением воздуха. В последнем также помогут аквариумы, широколистные домашние растения и фикусы.

А для комфортного сна ночью, добавила дизайнер, стоит стелить шёлковые простыни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице сегодня ожидаются кратковременные дожди и грозы, однако дальнейшего понижения температуры ожидать пока не стоит. В дневное время термометры покажут +28…+30 градусов.

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