Заразный штамм и закрытые курорты Краснодарского края: COVID-19 в России и мире

Ситуация с коронавирусом в мире становится все серьезнее. Свою роль сыграл и штамм «дельта», который, как считают специалисты, вдвое заразнее изначальной версии COVID-19.

По последним данным, новой коронавирусной инфекцией в мире болеют более 180 млн человек. Всемирная организация здравоохранения опасается, что эпидемиологическая ситуация может значительно ухудшиться из-за дельта-штамма коронавируса SARS-CoV-2.

Как пояснила главный научный сотрудник Сумья Сваминатан, индийский штамм в два раза заразнее «оригинальной» версии.

«Он может стать доминирующим штаммом в мире», — заметила она и пояснила, что человек с таким штаммом может заразить сразу восьмерых.

В России тем временем продолжается кампания по вакцинации населения. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинация в стране носит добровольный характер. По его словам, те, кто работает в сферах, где вакцинацию сделать необходимо, могут самостоятельно принять решение о прививке. При этом Песков добавил: человек имеет право поменять место работы, если не планирует вакцинироваться.

Во многих регионах правила становятся все жестче. Краснодарский край с 1 июля будет заселять в отели и гостиницы только постояльцев, которые предъявят сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. При этом с 1 августа, гостей будут принимать только по сертификатам.

Напомним, что у россиян появилась возможность отдыхать в Турции. Как отметил врач и телеведущий Александр Мясников, риск заразиться COVID-19 в Турции сильно преувеличен, однако он все же есть. На данный момент в Турции доля привитых в четыре раза больше, чем в России, а уровень заболеваемости ниже. По его мнению, выше всего риск заразиться, в самолете.