Полыхающий мусор на Благодатной улице тушили 20 спасателей

В Московском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили мусор.

Возгорание случилось сегодня, 25 июня, в доме №2 на Благодатной улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 9:39. К месту происшествия оперативно выехали 20 спасателей на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и Ленобласти, в административном здании, в вентиляционном помещении горел мусор на площади 5 квадратных метров.

К 10:00 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в трехкомнатной квартире в Калининском районе тушили 22 спасателя.