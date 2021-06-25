Полыхающий мусор на Благодатной улице тушили 20 спасателей

Полыхающий мусор на Благодатной улице тушили 20 спасателей
Спасатели тушили мусор на Благодатной улице. Фото: скриншот google/maps

В Московском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили мусор.

Возгорание случилось сегодня, 25 июня, в доме №2 на Благодатной улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 9:39. К месту происшествия оперативно выехали 20 спасателей на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и Ленобласти, в административном здании, в вентиляционном помещении горел мусор на площади 5 квадратных метров.

К 10:00 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в трехкомнатной квартире в Калининском районе тушили 22 спасателя.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб спасатели


 

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