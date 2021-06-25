Назарбаев сделал прививку от коронавируса «Спутником V»

Назарбаев сделал прививку от коронавируса «Спутником V»
Назарбаев сделал прививку от коронавируса. Фото: www.kremlin.ru

Экс-президент получил первый компонент вакцины.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал прививку от коронавируса «Спутником V». Об этом сегодня, 25 июня, пишет РИА Новости.

«Первый президент Казахстана получил первый компонент вакцины «Спутник V», произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе»,

— говорится в сообщении на официальном сайте Назарбаева.

Назарабаев надеется, что жители Казахстана последуют его примеру и будут активнее прививаться. Также он призвал людей соблюдать меры предосторожности: носить маски и помнить о социальной дистанции. На данный момент в стране привились около трех миллионов человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Лариса Долина заболела коронавирусом.

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