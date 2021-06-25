МИД КНР анонсировал встречу Си Цзиньпина с Путиным 28 июня

МИД КНР анонсировал встречу Си Цзиньпина с Путиным 28 июня
Лидеры поздравят друг друга, обсудят состояние сейчас и перспективы российско-китайских отношений. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 28 июня проведут беседу по видеосвязи.

Об этом сообщает Кремль. Эта встреча приурочена к 20-летию подписания китйско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидеры поздравят друг друга, обсудят состояние сейчас и перспективы российско-китайских отношений. Также мировые лидеры обсудят актуальные политические темы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС. Так он прокомментировал предложение Германии и Франции об организации саммита Евросоюза с Россией. Рютте отметил, что не против встречи председателей Еврокомиссии и Евросовета с российским президентом. Несмотря на это, он отказался от личной встречи.

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