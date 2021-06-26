«Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли

«Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
Матч завершился со счетом 1:0. Фото: Официальный сайт НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел в Тампе на «Амали-Арене» и завершился с минимальным счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей шайбу забросил Янни Гурд, в качестве ассистентов выступили Энтони Чирелли и Алекс Киллорн.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 18 бросков по своим воротам и оформил шат-аут.

«Тампа» одержала четвертую победу в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Монреаль Канадиенс».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

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